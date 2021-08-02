Xiaomi начала тестировать новую Android 12 для Redmi K30 Pro и Poco F2 Pro

Финальная версия Android 12 выйдет только осенью, и сейчас она находится в стадии беты.

По данным инсайдера, Redmi K30 Pro (на глобальном рынке модель называется Poco F2 Pro) тоже получил бета-версию Android 12.

Таким образом, список устройств пополнился новой моделью. Отмечается, что Android 12 на Redmi K30 Pro пока доступен ограниченному кругу пользователей.

Теперь новый Android тестируется на Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X, Poco F3, Redmi K40, Mi 11X Pro, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro, Redmi K30S Ultra и Redmi K30 Pro.

Помимо этих аппаратов Android 12 можно установить на смартфоны других производителей.