Главная » Новости

Xiaomi начала продажи в РФ дешевых Redmi Watch 3 с дизайном Apple Watch

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

На официальном сайте компании Xiaomi стали доступны для покупки смарт-часы Redmi Watch 3.

Эта модель имеет дизайн Apple Watch, но стоят заметно дешевле. Redmi Watch 3 предлагают на российском рынке за 7 490 рублей.

Часы получили 1,75-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой Always-On Display и разрешением 450х390 пикселей. Корпус получил защиту от воды по стандарту 5 АТМ, а весят часы 37 грамм.

Заявлено 120 режимов активности, множество циферблатов, автономность до 12 дней. Стоит отметить, что Redmi Watch 3 оценены дешевле, чем в Европе, где просят 120 евро или 10,7 тыс. рублей.

Xiaomi начала продажи в РФ дешевых Redmi Watch 3 с дизайном Apple Watch

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.