Xiaomi начала продажи в РФ дешевых Redmi Watch 3 с дизайном Apple Watch

На официальном сайте компании Xiaomi стали доступны для покупки смарт-часы Redmi Watch 3.

Эта модель имеет дизайн Apple Watch, но стоят заметно дешевле. Redmi Watch 3 предлагают на российском рынке за 7 490 рублей.

Часы получили 1,75-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой Always-On Display и разрешением 450х390 пикселей. Корпус получил защиту от воды по стандарту 5 АТМ, а весят часы 37 грамм.

Заявлено 120 режимов активности, множество циферблатов, автономность до 12 дней. Стоит отметить, что Redmi Watch 3 оценены дешевле, чем в Европе, где просят 120 евро или 10,7 тыс. рублей.