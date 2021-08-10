Российский офис Xiaomi объявил о старте продаж флагманских беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones 2 Pro.

Эту модель наушников уже можно купить в официальном интернет-магазине компании, а также у официальных ритейлеров.

Стоимость Mi True Wireless Earphones 2 Pro на российском рынке составляет 7490 рублей.

Наушники доступны только в черном цвете. Они получили систему активного шумоподавления, 12 мм излучатели, три микрофона и футляр с беспроводной зарядкой стандарта Qi.

Также в наушниках есть возможность управлять воспроизведение голосом. Помимо активного шумоподавления в наушниках есть «прозрачный» режим, позволяющий пропускать окружающие звуки и дополнять их к музыкальному воспроизведению.

Еще в новинке есть поддержка кодека LHDC, который обеспечивает высокое качество звука воспроизведения в беспроводных наушниках.

Полное автономное время Mi True Wireless Earphones 2 Pro составляет до 30 часов, но это с учётом зарядки от футляра.