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Xiaomi начала продажи в РФ беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones 2 Pro

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Российский офис Xiaomi объявил о старте продаж флагманских беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones 2 Pro.

Эту модель наушников уже можно купить в официальном интернет-магазине компании, а также у официальных ритейлеров.

Стоимость Mi True Wireless Earphones 2 Pro на российском рынке составляет 7490 рублей.

Наушники доступны только в черном цвете. Они получили систему активного шумоподавления, 12 мм излучатели, три микрофона и футляр с беспроводной зарядкой стандарта Qi.

Также в наушниках есть возможность управлять воспроизведение голосом. Помимо активного шумоподавления в наушниках есть «прозрачный» режим, позволяющий пропускать окружающие звуки и дополнять их к музыкальному воспроизведению.

Xiaomi начала продажи в РФ беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones 2 Pro

Еще в новинке есть поддержка кодека LHDC, который обеспечивает высокое качество звука воспроизведения в беспроводных наушниках.

Полное автономное время Mi True Wireless Earphones 2 Pro составляет до 30 часов, но это с учётом зарядки от футляра.

Xiaomi Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro
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