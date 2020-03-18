Xiaomi начала продажи сумки для дезинфекции смартфонов

Xiaomi после вспышки коронавируса в Китае очень быстро отреагировала и разработала гаджет для чистки смартфонов от бактерий.

Заявлено, что эффективность аппарата составляет 99,99%. По предзаказу стерилизатор для смартфонов и небольших вещей стоил 69 доллар, а теперь гаджет официально поступил в продажу, но уже по цене 91 доллар.

По заявлению разработчиков устройства, на чистку смартфона уходит около 30 секунд, причем сама чистка происходит без каких-либо химических средств.

Одного заряда гаджета хватает на 70 чисток, причем очистка происходит не только лицевой и тыльной стороны смартфона, но также его отверстий и разъёмов.

Гаджет для стерилизации похож на небольшую сумочку, в которой можно чистить любой современный смартфон и небольшие предметы, которые поместятся.