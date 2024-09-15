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Xiaomi начала продажи стиральной машины с функцией сушки Mijia Pro 10 кг

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Xiaomi анонсировала старт продаж стиральной машины-сушилки Mijia Pro 10 кг на JD.com. Цены на устройство начинаются от 2999 юаней (38 000 руб.).

Xiaomi начала продажи стиральной машины с функцией сушки Mijia Pro 10 кг

Стиральная машина оборудована технологией стирки Blue Oxygen, которая позволяет стирать разноцветные вещи без риска их окрашивания, сохраняя белизну.

Она также имеет режим низкотемпературной стерилизации для бережной дезинфекции тканей. Интеллектуальная функция сушки контролирует температуру и время сушки, предлагая различные режимы, включая низкотемпературный и быструю сушку.

Машина обеспечивает стирку всего за 36 минут и автоматически регулирует количество моющего средства в зависимости от веса одежды. Поддерживается 30 программ стирки, и пользователи могут выбирать настройки как на панели, так и через приложение Mijia.

Xiaomi начала продажи стиральной машины с функцией сушки Mijia Pro 10 кг

Устройство можно подключить к Xiaomi Pengpai Zhilian для удаленного управления через приложение, что позволяет планировать стирку и изменять настройки.

Также предусмотрена гигиеническая очистка барабана и работающий тихо двигатель с прямым приводом. На стиральную машину предоставляется 3-летняя гарантия на конструкцию и 10-летняя на двигатель.

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