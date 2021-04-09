Xiaomi начала продажи смартфона Xiaomi Mi 10S с чипом Snapdragon 870

Xiaomi начала продажу Xiaomi Mi 10S на базе процессора Snapdragon 870, первая партия смартфонов была раскуплена всего за несколько минут.

Xiaomi Mi 10S является улучшенной версией прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi 10. В новинке установлен не только новый процессор, но также улучшенная камера.

Напомним, смартфон имеет дисплей, который уже поддерживает частоту обновления 120 Гц, а на задней панели установлена четверная камера с главным датчиком на 108 Мп.

Емкость батареи составляет 5000 мАч, и она поддерживает 33-ватную зарядку, которую придется приобретать отдельно, так как в комплекте зарядного блока нет.

Еще в смартфоне стоит отметить появление динамиков Harman Kardon, тогда как в остальном это все тот же Mi 10.

В Китае Xiaomi Mi 10S в базовой версии предлагается за 500 долларов, а самая дорогая модификация оценивается в 583 доллара.