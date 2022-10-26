Xiaomi начала продажи новейшего сверхтонкого ноутбука Book Air 13 с OLED-дисплеем

Xiaomi в Китае скоро начнет продажи своего новейшего ноутбука с OLED экраном.

Его презентация состоялась вчера, и аппарат уже можно заказать на онлайн-площадке JD.com.

Пока устройство доступно для предварительного заказа. Цены на сверхтонкий Xiaomi Book Air 13 пока не объявили, но аппарат будет стоить недешево.

В его основе лежит процессор Intel Core i5 и i7 12 поколения, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Самой главной особенностью ноутбука стал 13,3-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2880 х 1800 пикселей. Заявлено, что толщина ноутбука составляет всего 12 мм.