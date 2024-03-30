Xiaomi начала продажи моющего пылесоса Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro

Xiaomi представила новинку в линейке уборочных приборов — беспроводной поломоечный аппарат Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro. Это устройство улучшает домашнюю уборку благодаря ряду инновационных функций, предназначенных для глубокой очистки и удобства пользователя.

Новый аппарат от Xiaomi обеспечивает исключительную гибкость благодаря дизайну, позволяющему укладываться плоско под углом 180° и поворачиваться на 48.5°.

Это позволяет ему без проблем маневрировать даже под низкой мебелью (высотой до 13 см), а технология Superplana 2.0 от Xiaomi гарантирует отделение водяного пара и предотвращает попадание сточных вод в вентилятор, что не дает потерять силу всасывания, когда аппарат сильно наклонили.

Одной из заметных особенностей этого поломоечного аппарата является функция самоочистки горячей водой, а сушка горячим воздухом не позволит на щетке развиваться бактериям.

Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro получил большой LED-экран, на котором отображается статус устройства в реальном времени, а голосовые подсказки облегчают использование устройства.

Чтобы удовлетворить различные потребности в уборке, аппарат предлагает различные режимы, включая стандартный, поглощение воды, стерилизацию и усиленный режим. Новинка уже доступна для заказа на JD.com по цене $281, что в пересчете составляет около 26 тыс. руб.

Источник: gizmochina