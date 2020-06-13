Xiaomi начала продажи Mi Power Bank 3 на 30 000 мАч за 1650 рублей

Xiaomi начала продажи нового внешнего аккумулятора — Mi Power Bank 3. Эта новинка в отличие от других моделей имеет самую большую емкость — 30 000 мАч, но даже при таком объёме Power Bank стоит недорого.

Mi Power Bank 3 способен одновременно заряжать до трех устройства. В корпусе аккумулятора установлено два USB Type-A, один Micro-USB и один разъем USB Type-C. Новинка поддерживает технологию быстрой зарядки до 18 Вт.

Mi Power Bank 3 способен заряжать не только смартфоны, но также Bluetooth-гарнитуры и фитнес-браслеты, а для этого в аккумуляторе реализовали энергоэффективный режим.

Сам блок заряжается через USB Type-C, причем для зарядки можно использовать блок питания мощностью 24 Вт.

Заказать Mi Power Bank 3 можно пока только на сайте JD.com, где его продают за 169 юаней, что в пересчете составляет 1 650 рублей.