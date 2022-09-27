Xiaomi начала продавать стиральную машину с цветной сенсорной панелью за $365

В Китае стартовали продажи новейшей стирально-сушильной машины автомат Xiaomi Mijia Drying and Washing All-in-One Machine Color Screen Smart.

Ее можно заказать за 335 долларов. На прошлой неделе на презентации было сказано, что стирально-сушильная машина будет предлагаться на рынке за 420 долларов.

Новинка получила максимальную загрузку белья 10 кг и цветной сенсорный дисплей с интерфейсом как у смартфона.

Для удобства сенсорный экран наклонен вверх к пользователю, чтобы ему не приходилось приседать для выбора режима стирки или сушки.

В аппарате реализовали поддержку голосового управления, обновление по «воздуху» и работу с другими умными устройствами.