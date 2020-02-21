Xiaomi начала приём заказов на новую электрическую бритву с пятью лезвиями

Xiaomi, как и обещала, на своей площадке коллективного финансирования начала сбор средств на новую аккумуляторную бритву под брендом Mijia.

Одновременно с этим была продемонстрирована и сама бритва, а до этого в сети публиковали некачественные рендеры устройства.

Представленная бритва стала самой дорогой в линейке подобных устройств от Xiaomi.

Ее по предзаказу предлагают за 60 долларов, а после официального старта продаж бритва будет стоить 72 доллара.

Сетчатая бритва получила пять независимых ножей и аккумулятор на 2000 мАч. По заявлению создателей, его хватит на 90 минут работ.

Управление новой бритвой максимально простое, а для этого на корпусе размещена всего одна кнопка. Про влагозащитную функцию ничего не указано, но она скорее всего есть.