Xiaomi начала прием заказов на 27-дюймовый монитор с частотой 165 Гц

Китайский производитель расширил свою линейку мониторов моделью с 27-дюймовым экраном.

Новинка относится к игровым мониторам. В ней установили IPS-экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Частота обновления матрицы составляет 165 Гц, а время отклика всего 1 мс.

Дисплей игрового монитора обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3. Также есть поддержка расширенного динамического диапазона.

В мониторе установили HDMI, DisplayPort, USB 3.0 и разъем для наушников. Сейчас 27-дюймовый монитор доступен по предзаказу по цене 268 долларов, а после выхода панели в продажу цена вырастет до 310 долларов.

Ранее инсайдеры сообщали, что Xiaomi еще выпустит игровой монитор с 24,5-дюймовым экраном, а также монитор с разрешением 4К.