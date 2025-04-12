Xiaomi начала глобальные продажи 4К-проектора за 200 евро

Xiaomi выпустила свой проектор Smart Projector L1 в Европе, включая Великобританию, Нидерланды и Испанию. Модель имеет разрешение 1080p и оборудована автофокусом, автоматической коррекцией искажений и двумя встроенными динамиками.

Она также поддерживает Google TV, что позволяет использовать множество приложений для потокового вещания и голосовые команды.

Проектор L1 стал доступен в интернет-магазине Xiaomi по цене 169,99 фунтов стерлингов или 199,99 евро. Он имеет герметичный оптический механизм, который обеспечивает яркость до 200 люменов и может проецировать изображения шириной до 120 дюймов с соотношением сторон 1,2:1.

Кроме того, устройство поддерживает 4K-контент и включает функции для улучшения изображения, такие как автофокусировка и автоматическая коррекция искажений.

Проектор совместим с Google TV, что позволяет пользователям транслировать контент из таких приложений, как Netflix, YouTube и Disney+.

Также доступно голосовое управление через Google Assistant и беспроводная потоковая передача через Google Cast. Для подключения предусмотрены Bluetooth 5.0 и Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Smart Projector L1 оснащён двумя динамиками мощностью 3 Вт с поддержкой Dolby Atmos. В комплект входит Bluetooth-пульт дистанционного управления с кнопками для быстрого доступа к Google Assistant, YouTube и Netflix. Размеры проектора составляют 118 x 142 x 176 мм, а вес — 1,2 кг.