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Xiaomi на смену MIUI представит «унифицированную» HyperOS

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Xiaomi объявила о предстоящей премьере своей новой операционной системы Xiaomi HyperOS и смартфона Xiaomi 14, намеченной на 27 октября. Генеральный директор Xiaomi, Лей Цзюнь, представил новую операционную систему Xiaomi HyperOS и показал первый смартфон, работающий на ней — Xiaomi 14.

Xiaomi HyperOS разработана как универсальная операционная система с широкой экосистемой, включающей разнообразные устройства, включая автомобили. Она основана на Android, хотя претерпела значительные изменения и доработки. Это подобно подходу, который применила компания Huawei с операционной системой HarmonyOS.

Лей Цзюнь также объявил о постепенном отказе от использования MIUI, операционной системы, которая ранее была характерной для устройств Xiaomi. Однако пока не ясно, относится ли это решение только к китайскому рынку или оно будет распространяться глобально.

Премьера линейки Xiaomi 14 и операционной системы Xiaomi HyperOS запланирована на 27 октября.

HyperOS
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