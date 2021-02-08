Xiaomi на глобальном рынке продала уже 200 млн смартфонов Redmi Note

Топ-менеджер Xiaomi рассказал о продажах самой популярной версии смартфонов бренда Redmi.

По словам директора индийского подразделения Ману Кумар Джайн, только за три месяца было продано 60 млн смартфонов Redmi Note.

С момента запуска серии на глобальном рынке компания отгрузила свыше 200 млн смартфонов популярной серии.

Три месяца назад сообщалось, что Redmi реализовала 140 млн смартфонов. Из всей серии самым популярным аппаратом в прошлом году стал Redmi Note 8.

Ожидается, что в текущем году лидером продаж станет новое поколение Redmi Note, презентация которого должна состоятся в первом квартале.

Напомним, смартфоны Redmi Note появились в 2014 году, когда серия носила название Xiaomi Redmi Note.