Xiaomi на глобальном рынке продала уже 200 млн смартфонов Redmi Note

Xiaomi на глобальном рынке продала уже 200 млн смартфонов Redmi Note09.02.2021 01:18
Топ-менеджер Xiaomi рассказал о продажах самой популярной версии смартфонов бренда Redmi.
По словам директора индийского подразделения Ману Кумар Джайн, только за три месяца было продано 60 млн смартфонов Redmi Note.
С момента запуска серии на глобальном рынке компания отгрузила свыше 200 млн смартфонов популярной серии.
Три месяца назад сообщалось, что Redmi реализовала 140 млн смартфонов. Из всей серии самым популярным аппаратом в прошлом году стал Redmi Note 8.
Ожидается, что в текущем году лидером продаж станет новое поколение Redmi Note, презентация которого должна состоятся в первом квартале.
Напомним, смартфоны Redmi Note появились в 2014 году, когда серия носила название Xiaomi Redmi Note.
Просмотры:Метки: Redmi