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Xiaomi может выпустить смартфон с поворотной конструкцией

24.04.2020 15:18

Компания Xiaomi запатентовала интересное решение, подобное тому, что использовалось в телефонах Nokia 3250 и 5700, но при этом решение перенесли на смартфоны.
Xiaomi патентует смартфон с поворотной конструкцией, а подобное решение пока не патентовали другие компании.

На задней панели поворотной части имеется основная камера, которая судя по патенту может быть использована как селфи. На поворотной части также есть экран.

Решение с поворотной конструкцией довольно интересное, но пока это только патент, и не исключено, что подобное решение никогда не появится в смартфонах.

Xiaomi может выпустить смартфон с поворотной конструкцией Xiaomi может выпустить смартфон с поворотной конструкцией

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