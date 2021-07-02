Ранее в этом году был представлен Xiaomi Mi MIX Fold, первый складной смартфон компании, который также напоминал Samsung Galaxy Z Fold 2. Теперь новый патент показал, что компания работает над еще одним складным устройством, которое может быть похоже на Galaxy Z Flip.

Согласно отчету, китайский производитель смартфонов запатентовал новый складной смартфон в CNIPA . Это устройство примечательно тем, что в отличие от Mi MIX Fold и Galaxy Z Fold 2 оно оснащено складным устройством-раскладушкой. Другими словами, его дизайн будет похож на Galaxy Z Flip южнокорейского технологического гиганта. Хотя, помимо формата раскладушки, некоторые его конструктивные особенности отличаются, и устройство могло бы быть даже более доступным.

Судя по патентным изображениям, складной смартфон оснащен камерой для селфи с двумя дырочками на передней панели. На задней панели устройства установлена ​​тройная камера, размещенная на круглом модуле. В нижней части устройства также есть порт USB Type C для зарядки, а также динамик. На данный момент это всего лишь патент, поэтому более тонкие детали, такие как цена и технические характеристики, в настоящее время неизвестны.

К сожалению,неизвестно, действительно ли компания работает над таким продуктом или просто охватывает все аспекты. Тем не менее, прилагая усилия по предложению инновационных новых продуктов, которые не стоят целого состояния, устройство-раскладушка можно было бы назвать Mi MIX Flip, которое могло бы конкурировать с такими, как Moto Razr и Galaxy Z Flip, но с более доступной ценой.

Источник — Astera.