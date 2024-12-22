Xiaomi может вернуться к производству ультратонких смартфонов в 2025 году

Смартфоны становятся всё более мощными, но их размеры растут, что делает их неудобными для использования. Многие пользователи по-прежнему предпочитают тонкие и лёгкие устройства, и Xiaomi всегда была известна своими стильными моделями, такими как Xiaomi 11 Lite.

Сейчас же возникает вопрос: вернётся ли Xiaomi к созданию ультратонких смартфонов, чтобы конкурировать с Samsung и Apple, которые анонсируют свои новые модели? Samsung готовит Galaxy S25 Slim с толщиной около 6 мм, а Apple работает над iPhone 17 Air, который также будет очень тонким.

Ранее Xiaomi демонстрировала успех в создании лёгких устройств, таких как Xiaomi 11 Lite, однако последние модели стали толще из-за улучшенных аккумуляторов и камер. В условиях растущей конкуренции на рынке ультратонких телефонов, Xiaomi могла бы предложить элегантные и доступные альтернативы.

Потребители ищут лёгкие устройства, и возвращение к концепции ультратонких смартфонов могло бы укрепить репутацию Xiaomi как инноватора. Технологические достижения позволяют создавать тонкие устройства без ущерба для производительности.

Тем не менее у Xiaomi есть и вызовы, такие как снижение ёмкости аккумулятора и сложности с размещением современных камер. Если компания сможет преодолеть эти препятствия, она может вновь занять лидирующие позиции в сегменте ультратонких смартфонов, предлагая конкурентоспособные цены.

В 2025 году мы можем увидеть возвращение Xiaomi в этот сегмент с новыми моделями, такими как «Xiaomi 15 Lite Slim».