Новый патент показал, что Xiaomi может работать над уникальным новым смартфоном. Устройство, описанное в патенте, имеет выдвижной дисплей, при этом экран выступает с любой стороны телефона.

Согласно отчету, запатентованное устройство оснащено дисплеем, который выдвигается как с левой, так и с правой стороны. Другими словами, экран смартфона расширился и стал больше. Это не похоже на складную трубку, которая расширяет область отображения при раскладывании и становится более портативной в сложенном состоянии. Глядя на патентные изображения, видно, что дисплей развернут с обеих сторон, что делает его больше.

Это также делает устройство похожим на планшет и может даже предлагать дополнительные функции. Примечательно, что расширяющийся дисплей может даже изменить соотношение сторон устройства, что также может улучшить качество просмотра фильмов или видео с устройства. В разложенном состоянии развернутый дисплей по форме немного напоминает квадрат, а в компактном виде он напоминает обычный современный смартфон. Если посмотреть на устройство сзади, он, похоже, имеет дизайн, похожий на смартфон китайского технологического гиганта Mi MIX Alpha Concept.

Он имеет вертикально уложенный модуль двойной камеры в середине задней панели, в то время как другие части задней части выходят из боковых сторон. Патент Xiaomi также подчеркивает механизм, с помощью которого устройство выкатывается. Точно так же конкурирующий бренд компании по производству смартфонов также представил Oppo X 2021, который также был концептуальным устройством, но первым в мире смартфоном с выдвижным выдвижным дисплеем. Таким образом, Xiaomi также может работать над своей собственной версией того же самого или может просто охватывать все основы.

Источник — Astera.