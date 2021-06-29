Xiaomi может работать над более дешевой альтернативой Apple AirTag

Xiaomi может просто работать над собственной версией Apple AirTag. Недавно был выдан патент компании под названием «Метод и устройство для поиска объектов».

Патент имеет номер заявки CN106877911B и был впервые применен еще в 2017 году. Этот патент касается метода и устройства, способного находить предметы. Другими словами, рассматриваемый продукт может быть использован для поиска потерянных вещей пользователя. Это означает, что он должен быть похож на смарт-тег китайского технологического гиганта или может быть действительно им. В последнее время некоторые производители смартфонов выпустили свои собственные версии смарт-трекеров, в том числе Apple, базирующаяся в Купертино.

Для тех, кто не знает, Apple недавно запустила AirTag, интеллектуальное устройство слежения, которое помогает пользователям находить потерянные объекты или отслеживать определенные аксессуары. Таким образом, Xiaomi может также работать над продуктом, который предлагает аналогичные функции, но по цене, которая сделает его более доступным для более широкой аудитории. Хотя на данный момент это всего лишь предположение, так что отнеситесь к этому с долей скепсиса. К сожалению, это все еще патент, и еще слишком рано говорить, действительно ли производитель смартфонов работает над таким продуктом или просто охватывает все аспекты, поэтому следите за обновлениями.

Источник — Astera.