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Xiaomi может приобрести долю в подразделении электромобилей China Evergrande

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China Evergrande Group, китайский застройщик, ведет переговоры с инвестиционными фирмами Xiaomi и Шэньчжэня, поддерживаемыми государством, о продаже части своей доли в своем подразделении по производству электромобилей.

Xiaomi может приобрести долю в подразделении электромобилей China Evergrande

Согласно отчету Reuters, Evergrande планирует продать часть своей 65-процентной доли в Evergrande New Energy Vehicle (NEV) Group, согласно источникам, близким к делу. На данный момент рыночная капитализация NEV составляет 12,5 миллиардов долларов США, и источник сообщил, что китайский технологический гигант и инвестиционные фирмы хотят купить значительную миноритарную долю в бизнесе. К сожалению, Evergrande, Xiaomi и государственные регуляторы активов еще не представили никаких комментариев по этому поводу.

Xiaomi может приобрести долю в подразделении электромобилей China Evergrande

По словам источников, переговоры о приобретении долей, по всей видимости, все еще находятся на начальной стадии и также могут претерпеть изменения. Ранее в этом месяце Evergrande заявила, что ведет переговоры с несколькими независимыми сторонними инвесторами о предлагаемой продаже определенных активов, в том числе пакетов акций ее подразделения New Energy Vehicle. Этот шаг — попытка уменьшить свои долги.

Источник — Astera.

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