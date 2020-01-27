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Xiaomi может отметить офлайн-презентацию смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro

27.01.2020 23:02

Из-за коронавируса в Китае отменили мероприятия и презентации, а в связи с этим в Пекине может не состоятся публичный показ смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Как пишет авторитетный инсайдер Xiaomishka, в компании Xiaomi сейчас рассматривают возможность проведения онлайн-презентации флагманской серии.

То есть презентацию проведут без журналистов и приглашенных. Естественно в первый день презентации в Сети не будет обзоров смартфонов. Не исключено, что «живые» фото аппаратов опубликует сама компания.

Напомним, презентация Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro должна состоятся 10 февраля. За день до показа серии Samsung Galaxy S20 корейские смартфоны продемонстрируют публике 11 февраля в США.

Стоит отметить, что коронавирус уже зафиксирован и в Северной Америке, поэтому не исключено, что до 11 февраля запретят мероприятия и в США.

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