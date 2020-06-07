Xiaomi может оснастить смартфон Mi CC 10 камерой со 120-кратным зумом

Китайский производитель уже давно завоевал доверие покупателей и получил огромное количество поклонников.

Xiaomi уже неоднократно доказывала, что она инновационная компания, так как в свои разработки производитель электроники инвестирует десятки млн долларов, а недавно сообщалось, что компания уже начала тестировать 6G.

По слухам, новый смартфон Xiaomi получит многомодульную камеры со 120 кратным зумом, в которой установят 12 Мп фотодатчик Samsung ISOCELL Bright HM2 и перископный объектив, обеспечивающий 12 кратный оптический зум, тогда как гибридный зум будет 120 кратным.

Напомним, в Samsung Galaxy S20 Ultra есть 100 кратный зум, но он не позволяет создавать хорошие снимки.

Предположительно, будущая новинка Xiaomi станет представителем семейства Mi CC 10.

Источник пишет, что в основе смартфона ляжет процессор Snapdragon 775G, а этот чип компания Qualcomm пока не представила и скорее всего его технические характеристики раскроют за несколько дней до презентации аппарата от Xiaomi.