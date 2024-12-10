Xiaomi может оснастить бюджетные флагманы ультразвуковым сканером отпечатков 

Xiaomi планирует оснастить два своих будущих бюджетных флагманских смартфона — Redmi K80 Ultra и Xiaomi Civi 5 Pro — улучшенной системой безопасности.

По информации инсайдера Smart Pikachu, в этих моделях под дисплеем будет установлен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, который обычно используется в премиум-смартфонах.

В настоящее время компания тестирует новый датчик для моделей Civi 5 Pro и K80 Ultra, что обещает предоставить пользователям более совершенную защиту по сравнению с предшественниками, такими как Civi 4 и K70.

Ультразвуковые сканеры создают 3D-изображения отпечатков, что делает их более эффективными, чем 2D-оптические сканеры. Они также работают быстрее и могут считывать отпечатки с влажных или грязных пальцев.

Серия Redmi K80 уже продемонстрировала выдающиеся результаты, разойдясь тиражом более 1 миллиона экземпляров всего за 10 дней после выхода.

Хотя о новой линейке Civi и модели K80 Ultra пока мало информации, ожидается, что Civi 5 будет оснащён процессором Dimensity 9400.