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Xiaomi может лишить смартфоны бренда Redmi комплектного зарядного устройства

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Xiaomi отказалась от комплектной зарядки в смартфонах в 2020 году с выходом на рынок Mi 11. Тогда китайский производитель объяснил свое решение заботой об окружающей среде.

Также это позволило уменьшить размер упаковки, а значит и затраты на ее выпуск и уменьшение затрат на логистику, так как в один контейнер поместится больше смартфонов в более компактной упаковке.

Но Redmi в отличие от своей материнской компании продолжала выпускать смартфоны с комплектным зарядным устройством.

При этом недавно представленный Redmi Note 11 SE уже лишился блока питания. В комплекте с устройством будет только скрепка, защитный чехол, краткое руководство и кабель USB Type-C.

Ожидается, что другие смартфоны бренда Redmi в будущем будут тоже выпускаться только в такой комплектации.

Redmi Redmi Note 11 SE
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