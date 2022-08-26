Xiaomi может лишить смартфоны бренда Redmi комплектного зарядного устройства

Xiaomi отказалась от комплектной зарядки в смартфонах в 2020 году с выходом на рынок Mi 11. Тогда китайский производитель объяснил свое решение заботой об окружающей среде.
Также это позволило уменьшить размер упаковки, а значит и затраты на ее выпуск и уменьшение затрат на логистику, так как в один контейнер поместится больше смартфонов в более компактной упаковке.
Но Redmi в отличие от своей материнской компании продолжала выпускать смартфоны с комплектным зарядным устройством.
При этом недавно представленный Redmi Note 11 SE уже лишился блока питания. В комплекте с устройством будет только скрепка, защитный чехол, краткое руководство и кабель USB Type-C.
Ожидается, что другие смартфоны бренда Redmi в будущем будут тоже выпускаться только в такой комплектации.