Xiaomi MIX Fold 3 появился в базе 3C с быстрой зарядкой 67-ватной зарядкой

Xiaomi MIX Fold 3, появившийся в сертификате 3C, может дебютирует уже скоро. Предположительно Xiaomi MIX Fold 3 может быть представлен в августе.

Появление устройства в базе 3C указывает на то, что запуск состоится очень скоро.

Новинка в базе указана под номером “2308CPXD0C”, а еще достоверно известно о наличии адаптера для зарядки MDY-12-EF, который способен выдавать мощность 67 Вт. Предыдущий Fold 2 также имел зарядку мощностью 67 Вт.

Ожидается, что Xiaomi MIX Fold 3 станет одним из самых интересных складных устройств года.

Ожидается, что модули камеры MIX Fold 3 будут такими же, как у Xiaomi 13 Ultra с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX 858. В качестве основной камеры MIX Fold 3 будет использоваться 1-дюймовый Sony IMX 989.