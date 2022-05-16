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Xiaomi Mix Fold 2 станет самым легким и самым тонким складным смартфоном

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Информацию о новом раскладной смартфоне с гибким экраном раскрывают китайские сетевые информаторы.
Xiaomi готовит новый раскладной смартфон — Mix Fold 2. По данным инсайдера Ice Universe, этот аппарат станет самым тонким и легким устройством среди подобных.

Инсайдер также написал, что аппарат получит улучшенный экран в сравнении с оригинальным Xiaomi Mix Fold.

По данным другого информатора, под ником Digital Chat Station, в Mix Fold 2 диагональ большого экрана составит 8-дюймов, а внешнего 6,5-дйюма, причем оба дисплея будут работать с высокой частотой обновления.

В основе устройства ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus. Презентация Xiaomi Mix Fold 2 ожидается во второй половине текущего года.

Xiaomi Xiaomi Mix Fold 2
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