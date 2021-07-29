Xiaomi представила MIUI + (ранее известную как Xiaomi Device Control ) в прошлом году. Это инструмент, похожий на HUAWEI Multi-Screen Collaboration, Samsung DeX и Microsoft Your Phone. С момента своего выпуска компания улучшала взаимодействие с пользователем с помощью новых функций, изменений дизайна и исправлений. Согласно официальному анонсу, сервис добавляет две новые полезные функции.

Согласно официальной учетной записи MIUI Weibo, последняя бета-версия MIUI + добавляет две новые функции. Это поддержка изменения размера окна и пользовательские сочетания клавиш.

Согласно официальному сайту, MIUI + v2.3.1.1014 — это новейшая бета-версия. Она совместима только с несколькими смартфонами и ноутбуками группы Xiaomi.

Пользователи с поддерживаемыми устройствами теперь могут не только изменять размер окон приложений, но и использовать настраиваемые сочетания клавиш. Некоторые из сочетаний клавиш включают Alt + B для возврата, Alt + H для Home и Alt + R для перехода к самой последней задаче.

К сожалению, MIUI + еще не дебютировал на мировых рынках. Следовательно, он должен работать только на совместимых смартфонах с MIUI China ROM.

Ожидается, что инструмент выйдет на международные рынки после выхода из стадии бета-тестирования. Прежде всего, Xiaomi придется выпускать свои ноутбуки в большем количестве регионов для более широкой доступности MIUI +.

Подобные сервисы от других компаний довольно популярны среди многозадачников по всему миру. Следовательно, Xiaomi, скорее всего, выведет это на другие рынки.

Источник — Astera.