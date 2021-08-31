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Xiaomi Mijia Sweeping and Mopping Robot 2Pro анонсирован в Китае за 371 доллар

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Расширяя линейку своего портфолио под брендом Mijia, Xiaomi сегодня выпустила на домашний рынок новый продукт — Mijia Sweeping and Dragging Robot 2 Pro. Он будет доступен для предварительной продажи в Китае с 1 сентября по цене 2399 юаней (~ 371 доллар).

Xiaomi Mijia Sweeping and Mopping Robot 2Pro анонсирован в Китае за 371 доллар

Он поставляется со встроенным профессиональным устройством для электролиза воды, которое может электролизом водопроводной воды в стерилизующую воду и поддерживает 10000 высокочастотных звуковых волн в минуту, чтобы протереть землю. Компания добавляет, что пылесос специально разработан для мытья полов и имитирует ручную уборку и многократное протирание в обоих направлениях.

Робот Xiaomi Mijia Sweeping Robot 2 Pro оснащен сверхчувствительной многомерной системой распознавания препятствий X-CrossAI. Он оснащен двумя процессорами CPU + GPU, что делает построение карт и интеллектуальное планирование маршрутов более эффективным.

Xiaomi Mijia Sweeping and Mopping Robot 2Pro анонсирован в Китае за 371 доллар

Робот для уборки и мытья полов Xiaomi Mijia 2Pro поставляется с новой системой лазерной навигации LDS, а также оснащен отдельным большим пылесборником объемом 500 мл и резервуаром для воды два в одном.

Также есть искусственный интеллект (AI), который распознает тип комнаты и рекомендует соответствующий объем всасывания и воды в зависимости от материала грунта, без ручного выделения и наименования комнаты.

Он также рекомендует соответствующий объем всасывания и воды в зависимости от типа напольного покрытия и без необходимости вручную различать комнаты. Он поставляется с модернизированными алгоритмами, так что теперь продукт может распознавать больше объектов, отображать пути и избегать заеданий и столкновений, а также предотвращать запутывание проводов.

Источник — Astera.

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