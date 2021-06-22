Xiaomi Mi Watch Revolve Active запущены в Индии за 135 долларов

Xiaomi только что выпустила в Индии новые часы Mi Watch Revolve Active. Это новейшие умные часы от компании, выпущенные в стране и поставляемые вместе с Mi 11 Lite.

Во время официального мероприятия по запуску китайский технологический гигант запустил новые умные часы в рамках рекламной кампании «Бдительный образ жизни». Новое носимое устройство предлагает различные функции, которые являются общими для умных часов этого поколения, такие как мониторинг кислорода в крови SpO2, монитор сердечного ритма 24/7, VO2 Max, отслеживание сна и даже предлагает индикатор стресса и энергии. Он также поддерживает водонепроницаемость до 5 атм и будет предлагаться в 6 цветных вариантах ремешка.

Кроме того, Mi Watch Revolve Active также поддерживает Amazon Alexa и предлагает пользователям управление музыкой, 117 спортивных режимов, более 110 циферблатов, встроенную систему позиционирования GPS / ГЛОНАСС вместе с уведомлениями приложений. Умные часы оснащены круглым цветным AMOLED-дисплеем с диагональю 3,53 см (1,38 дюйма) и имеют срок службы батареи 14 дней. Он будет доступен для покупки с 25 июня 2021 года.

Устройство было выпущено по цене 9 999 индийских рупий (примерно 135 долларов США), хотя компания предлагает специальную скидку Early Bird, которая предлагает скидку в 1000 индийских рупий. Mi Watch Revolve Active будут доступны для покупки на официальном сайте компании, в ее официальных магазинах, Amazon India и даже в авторизованных розничных магазинах в Индии.

Источник — Astera.