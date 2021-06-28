Xiaomi представила смарт-телевизоры Mi TV 6 Extreme Edition

Ранее сегодня (28 июня 2021 года) Xiaomi провела презентационную конференцию, на которой представила свои новейшие смарт-телевизоры в Китае. Это включает в себя Mi TV 6 Extreme Edition и новый Mi TV ES 2022 , первый из которых представляет собой попытку компании конкурировать с телевизорами высокого класса с ценой ниже 10000 юаней (примерно 1550 долларов США).

Mi TV 6 Extreme Edition

Пан Джун, генеральный менеджер Xiaomi TV, заявил на конференции, что компания уверена в своем аппаратном обеспечении с новыми телевизорами. Он добавил, что у китайского технологического гиганта есть алгоритм аппаратного уровня вместе со всесторонней оптимизацией для обеспечения высокого качества изображения. Бренд впервые представил Mi TV 6 Extreme Edition, который отличается тонким и легким дизайном. Он оснащен технологией цветокоррекции промышленного уровня для пленки 3D LUT и содержит улучшенную версию набора микросхем MediaTek MT9950.

Дисплей имеет высокую частоту обновления 120 Гц и даже предлагает MEMC 120 Гц. Одной из его отличительных особенностей являются динамики, а новый смарт-телевизор стал первым устройством компании, предлагающим 100-ваттную аудиосистему. Кроме того, Mi TV 6 Extreme Edition также поддерживает IMAX Enhanced, а также оптимизирован для использования в качестве большого игрового дисплея. На передней панели также находится 48-мегапиксельная двойная камера AI, которая позволяет пользователям совершать видеозвонки, в то время как дисплей телевизора окружен ультратонкими лицевыми панелями.

Mi TV Extreme Edition имеет более 100 перегородок с подсветкой на 55-дюймовой модели, 224 перегородки для 65-дюймовой и 255 перегородок для ЖК-панели 75-дюймового варианта, что позволяет повысить яркость, контрастность и качество изображения. Его дисплей имеет разрешение 4K с 97-процентной цветовой гаммой DCI-P3 и широким углом обзора 178 градусов. Точно так же он также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Примечательно, что телевизор также поставляется с сертификацией Dolby Vision HDR. Что касается памяти, в телевизоре имеется 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Mi TV ES 2022

Прибыв на Mi TV ES 2022, Xiaomi также выпустила еще один новый телевизор, который также имеет многозонную систему подсветки (32, 45 и 60 перегородок для 55-дюймовых, 65-дюймовых и 75-дюймовых вариантов соответственно). Этот телевизор оснащен чипом MediaTek MT9638 под капотом и обеспечивает максимальную яркость 700 нит. Mi TV ES 2022 содержит двухканальную акустическую систему мощностью 12,5 Вт с четырьмя блоками, которая также поддерживает стереофоническое воспроизведение.

Он имеет 97-процентное соотношение экрана к корпусу, а также поставляется со встроенным голосовым помощником XiaoAI. Подобно Mi TV 6 Extreme Edition, ES 2022 также предлагает разрешение 4K и 94-процентную цветовую гамму DCI-P3. Под капотом находится 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Он также поддерживает Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Цена и доступность

Mi TV 6 Extreme Edition стоит от 5999 юаней (примерно 930 долларов США) за вариант с 55-дюймовым дисплеем, с другой стороны, 65-дюймовый вариант стоит 7999 юаней (примерно 1240 долларов США), а 75-дюймовая версия стоит 9999 юаней. Между тем, Mi TV ES 2022 также будет доступен в трех разных размерах: 55-дюймовый по цене 3399 юаней (примерно 526 долларов США), 65-дюймовый вариант по цене 4399 юаней (примерно 680 долларов США), и 75 дюймов стоит 5999 юаней (примерно 930 долларов США). Оба смарт-телевизора будут официально выпущены 9 июля 2021 года.

Источник — Astera.