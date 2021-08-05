Xiaomi запустила еще один 32-дюймовый смарт-телевизор в Индии. Новая модель под названием Mi TV 4C 32 имеет те же функции, что и уже доступные Mi TV 4A Pro 32, Mi TV 4A 32 Horizon Edition и снятый с производства Mi TV 4C Pro 32. Она лишь незначительно отличается с точки зрения дизайна.

Недавно выпущенный Xiaomi Mi TV 4C 32 оснащен 32-дюймовой ЖК-панелью со светодиодной подсветкой, разрешением 1366 x 768 пикселей (HD), частотой обновления 60 Гц, временем отклика 8 мс и углом обзора 178°.

Телевизор работает на 64-битной SoC Amlogic, состоящей из четырехъядерного процессора (4 ядра ARM Cortex-A53) и графического процессора Mali-450 MP3. Чипсет работает в паре с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти.

Как и все телевизоры Xiaomi за пределами Китая, этот также работает под управлением Android TV (неуказанная версия) и поставляется с собственной программой запуска PatchWall. Телевизор поддерживает все ведущие потоковые платформы, доступные в Индии, в дополнение к встроенному Chromecast, Google Assistant, Vivid Picture Engine (собственный цветовой профиль Xiaomi) и Mi Quick Wave (включает телевизор в течение 5 секунд).

Для подключения телевизор оснащен однодиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 3 x HDMI (1 ARC), 2 x USB, 1 x AV, 1 x выходом для наушников, антенной и Ethernet. И последнее, но не менее важное: в нем используются 2 нижних динамика по 10 Вт с поддержкой DTS-HD для звука.

Xiaomi Mi TV 4C 32 продается в Индии по начальной цене 15 999 фунтов стерлингов. Его можно приобрести на Mi.com или Flipkart. Официально о наличии этого телевизора в офлайн-магазинах нет.

Новый Mi TV дороже стартовой цены предыдущих 32-дюймовых моделей от компании из-за продолжительной нехватки Open Cell.

Источник — Astera.