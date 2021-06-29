Xiaomi готовится к запуску ряда новых устройств в ближайшие недели и месяцы, в том числе новый планшет, получивший название Mi Pad 5. Хотя новый планшет еще не объявлен официально, сообщения о его преемнике теперь появляются в Интернете.

В последней разработке пользователь Weibo Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi уже начала работу над своим планшетом следующего поколения. Он также добавляет, что основное внимание в Mi Pad 6 будет уделяться конфигурации камеры, и компания будет использовать ее как точку продажи. На данный момент об устройстве мало что известно.

Что касается Mi Pad 5, устройство может стать официальным довольно скоро. Недавно в сети появилась модель этого будущего планшета с номером модели M2105K81C с поддержкой подключения 5G и встроенной двухэлементной батареей емкостью 4260 мАч, что эквивалентно 8720 мАч.

В отчетах указано, что продукт будет поставляться с OLED-дисплеем, и будет еще один вариант со светодиодной панелью. Он имеет разрешение экрана Full HD+ 2560×1600 пикселей и поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц.

Версия устройства Pro, вероятно, будет оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 870 вместе с поддержкой подключения 5G. Говорят, что он питается от двухэлементной батареи емкостью 4260 мАч, что делает его эффективным аккумулятором на 8720 мАч.

С другой стороны, стандартный вариант будет оснащен SoC MediaTek Dimensity 1200, который также поддерживает подключение 5G. Ожидается, что устройства будут иметь боковой датчик отпечатков пальцев для безопасности. Оба устройства будут работать под управлением настраиваемой версии пользовательского интерфейса MIUI на основе операционной системы Android.

Источник — Astera.