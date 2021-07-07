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Xiaomi Mi Pad 5 замечен на китайском MIIT

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Согласно известному специалисту китайский технологический гигант официально внесен в список Министерства промышленности и информационных технологий (МИИТ). Это означает, что планшет скоро будет официально выпущен. Ранее на этой неделе сообщалось о возможном запуске Mi Pad 5 в период с середины до конца августа 2021 года. Ожидается, что эта модель будет оснащена 11-дюймовым ЖК-дисплеем FHD с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и сенсорной выборкой 240 Гц.

Xiaomi Mi Pad 5 замечен на китайском MIIT

Примечательно, что блоггер также добавил, что устройство будет поставляться в двух вариантах, а именно Qualcomm Snapdragon 870 вместе с более дешевой версией, которая, как сообщается, будет оснащена SoC Snapdragon 860.

Источник — Astera.

Xiaomi Mi Pad
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