Xiaomi Mi Pad 5 замечен на китайском MIIT

Согласно известному специалисту китайский технологический гигант официально внесен в список Министерства промышленности и информационных технологий (МИИТ). Это означает, что планшет скоро будет официально выпущен. Ранее на этой неделе сообщалось о возможном запуске Mi Pad 5 в период с середины до конца августа 2021 года. Ожидается, что эта модель будет оснащена 11-дюймовым ЖК-дисплеем FHD с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и сенсорной выборкой 240 Гц.

Примечательно, что блоггер также добавил, что устройство будет поставляться в двух вариантах, а именно Qualcomm Snapdragon 870 вместе с более дешевой версией, которая, как сообщается, будет оснащена SoC Snapdragon 860.

Источник — Astera.