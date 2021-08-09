Xiaomi Mi Pad 5 в списке Geekbench показал Snapdragon 870

Долгожданная серия планшетов Xiaomi Mi Pad 5 официально поступит в продажу завтра в Китае. В модельном ряду наверняка будут как минимум два-три планшета. Один из вариантов с номером модели M2105K81AC появился на сайте тестирования Geekbench.

Список Geekbench планшета Xiaomi M2105K81AC показал, что он оснащен чипсетом Qualcomm с тактовой частотой 3,19 ГГц. Исходный код листинга показывает, что он оснащен графическим процессором Adreno 650. Эти данные подтверждают, что планшет M2105K81AC будет работать на мобильной платформе Snapdragon 870.

SoC сочетается с 6 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 11. В одноядерном тесте Geekbench планшет M2105K81AC набрал 997 баллов в одноядерном тесте и 3181 балл в многоядерном.

Ожидается, что Mi Pad 5 будет иметь 10,95-дюймовый ЖК-экран IPS, поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Ожидается, что устройство будет поставляться с поддержкой стилуса и дополнительной клавиатуры. Он может поставляться с аккумулятором на 8720 мАч, который поддерживает быструю зарядку 67 Вт.

Он может иметь 48-мегапиксельную систему с двумя камерами и боковой сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что планшет на базе Snapdragon 870 будет поддерживать 5G и Wi-Fi. Предполагается, что может быть вариант планшета с Wi-Fi, который может иметь 12-мегапиксельную камеру. Также говорят, что линейка включает вариант Snapdragon 860, но неясно, будет ли он запущен завтра.

Источник — Astera.