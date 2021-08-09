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Xiaomi Mi Pad 5 в списке Geekbench показал Snapdragon 870

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Долгожданная серия планшетов Xiaomi Mi Pad 5 официально поступит в продажу завтра в Китае. В модельном ряду наверняка будут как минимум два-три планшета. Один из вариантов с номером модели M2105K81AC появился на сайте тестирования Geekbench.

Список Geekbench планшета Xiaomi M2105K81AC показал, что он оснащен чипсетом Qualcomm с тактовой частотой 3,19 ГГц. Исходный код листинга показывает, что он оснащен графическим процессором Adreno 650. Эти данные подтверждают, что планшет M2105K81AC будет работать на мобильной платформе Snapdragon 870.

Xiaomi Mi Pad 5 в списке Geekbench показал Snapdragon 870

SoC сочетается с 6 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 11. В одноядерном тесте Geekbench планшет M2105K81AC набрал 997 баллов в одноядерном тесте и 3181 балл в многоядерном.

Ожидается, что Mi Pad 5 будет иметь 10,95-дюймовый ЖК-экран IPS, поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Ожидается, что устройство будет поставляться с поддержкой стилуса и дополнительной клавиатуры. Он может поставляться с аккумулятором на 8720 мАч, который поддерживает быструю зарядку 67 Вт.

Он может иметь 48-мегапиксельную систему с двумя камерами и боковой сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что планшет на базе Snapdragon 870 будет поддерживать 5G и Wi-Fi. Предполагается, что может быть вариант планшета с Wi-Fi, который может иметь 12-мегапиксельную камеру. Также говорят, что линейка включает вариант Snapdragon 860, но неясно, будет ли он запущен завтра.

Источник — Astera.

Xiaomi Mi Pad 5
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