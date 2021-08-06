Xiaomi Mi Pad 5 с Smart Pen появится в Китае 10 августа

Xiaomi работает над своим новым поколением планшетов Mi Pad, получившим название Mi Pad 5, и в прошлом информация об устройстве несколько раз просочилась. После нескольких предполагаемых дат запуска китайская компания наконец подтвердила официальную .

В своем последнем постере-тизере Xiaomi подтвердила, что Mi Pad 5 будет официально запущен в Китае 10 августа вместе со смартфоном Mi MIX 4. Изображение на плакате также намекает, что компания выпустит стилус, совместимый с планшетом.

Стилус, изображенный на тизере, скорее всего является Xiaomi Smart Pen, несущий номер модели M2107K81PC, которая недавно была сертифицирована FCC. Однако об этом стилусе мало что известно, кроме того факта, что он поддерживает соединение Bluetooth 5.0.

Если верить слухам, то Xiaomi Mi Pad 5 будет представлен в трех моделях. Базовая модель будет иметь дисплей с разрешением экрана 2K и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 860. Устройство будет иметь 12-мегапиксельную основную камеру, боковой датчик отпечатков пальцев и поддержку зарядки 33 Вт. Это может быть устройство Xiaomi 21051182C, недавно одобренное органом 3C.

Вторая модель оснащена 10,95-дюймовым ЖК-дисплеем 2K с частотой обновления 120 Гц и будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 870 SoC. Сообщается, что устройство имеет 48-мегапиксельный датчик основной камеры. Он будет питаться от аккумулятора на 8720 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Существует также третий вариант с почти таким же набором спецификаций, но с поддержкой подключения 5G. Это могут быть модели M210581AC и M210581C, которые были сертифицированы регулирующим органом 3C Китая в начале этого месяца.

Китайская компания представила интересную линейку устройств, которые должны выйти официально 10 августа. Помимо серии Mi Pad 5, будет выпущен Mi MIX 4 с датчиком камеры под дисплеем, а также OLED Smart TV второго поколения и новый высококлассный интеллектуальный динамик.

Источник — Astera.