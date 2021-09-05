Xiaomi Mi Pad 5 распакован и объявлена ​​его цена

Запуск Xiaomi запланирован на 15 сентября, и один из продуктов, которые, как ожидается, будут анонсированы на глобальном мероприятии, — это Mi Pad 5 / Pad 5 . Хотя до сих пор нет подтверждения, что планшет будет представлен в этот день, мы можем подтвердить, что новый планшет действительно получит глобальный выпуск благодаря видео распаковки, которое было загружено в Интернет.

Видео было загружено на Instagram Белорусского магазина NSV.by . Магазин также разместил сообщение в социальной сети, в котором говорится, что Mi Pad 5 теперь доступен для предварительного заказа.

В видео, которое было опубликовано в Twitter Xiaomiui, мы видим, что Xiaomi Pad 5 будет поставляться в белой коробке, как и китайский вариант. Однако эта коробка значительно толще, чем та, что продается в Китае, благодаря прилагаемым аксессуарам, таким как зарядное устройство и USB-кабель.

На пленке наверху планшета показаны некоторые характеристики, такие как разрешение WQHD +, частота обновления 120 Гц, четырехъядерный процессор, процессор Snapdragon 860 и двухэлементный аккумулятор емкостью 8720 мАч. На видео также показано, что глобальная версия Mi Pad 5 будет доступна в белом и черном цветах.

Магазин установил цену планшета в 1199 белорусских рублей (~ 479 долларов США), и это дает вам вариант с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Это значительно выше, чем цена в Китае в 1999 году (~ 310 долларов США). Нам придется подождать до глобального запуска, чтобы узнать, будет ли официальная цена ниже.