Еще в мае 2021 года Xiaomi выпустила новое обновление для своего первого складного смартфона Mi MIX Fold, которое превратило его в карманный компьютер. Эта функция мобильного ПК была включена через новое приложение Pocket PC, которое также очевидно совместимо с планшетом Mi Pad 5.

Согласно известному типстеру DigitalChatStation, последний планшет китайского технологического гиганта также может запускать приложение Pocket PC со смартфона Mi MIX Fold. Для тех, кто не знает, функция карманного ПК позволила пользователям превратить свой складной телефон в портативный ПК. Эта функция предлагала пользователям новый пользовательский интерфейс, напоминающий ПК, с меню «Пуск», панелью задач и центром управления.

Две примечательные функции, включая «Параллельное окно» и «Бесплатное перетаскивание пальцем в окно», а также «Карманный компьютер» позволили пользователям использовать несколько приложений в форме Windows и перетаскивать контент из одного окна в другое, что аналогично тому, что предлагает компьютер. Теперь, как сообщается, это было перенесено и на Mi Pad 5. Типстер даже добавил скриншоты в свой пост на Weibo, китайский сайт микроблогов, чтобы продемонстрировать приложение на планшете.

Согласно DigitalChatStation, Mi Pad 5 Pro можно использовать в режиме ПК после установки приложения Pocket PC, перенесенного из Mi MIX Fold. Он также добавил, что порт также не страдает какими-либо ошибками, и надеется, что в предстоящем обновлении MIUI эта функция, а также многоэкранная функциональность появятся на планшете.

Источник — Astera.