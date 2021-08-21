Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 и RedmiBook Pro 2021 получат модели Enhanced Edition

Ранее в этом году Xiaomi выпустила Mi Notebook Pro 2021 в Китае. Точно так же суббренд компании Redmi выпустил RedmiBook Pro 2021 в своей стране. Несколько месяцев спустя, эти ноутбуки начали поставляться с новыми процессорами, и компания называет их «Enhanced Edition».

Недавно выпущенные Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 Enhanced Edition и Redmi Book Pro 2021 Enhanced Edition имеют тот же набор спецификаций, что и оригинальные модели. Они также бывают двух размеров (14 дюймов и 15,6 дюймов), как и более старые варианты.

Единственная разница между стандартной версией и «Enhanced Edition» — это процессоры. Кроме того, новые версии даже стоят столько же.

Говоря о несходстве, модели Enhanced Edition поставляются с процессорами Intel Core i5-11320H и Core i7-11390H вместо чипсетов Intel Core i5-11300H и Core i7-11370H, присутствующих в стандартных вариантах.

Источник — Astera.