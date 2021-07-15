Ожидается, что Xiaomi India анонсирует новые ноутбуки в конце этого месяца. Недавно стало известно, что грядущие ноутбуки для Индии будут называться Mi Notebook Pro 14 и Mi Notebook Ultra 15. Однако в отчете их характеристики не раскрываются. Публикация вернулась со свежей утечкой, которая раскрыла все характеристики Mi Notebook 14 Pro и Mi Notebook Ultra 15.

Теперь выяснилось, что Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra 15 будут ребрендированными версиями RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15, которые дебютировали в Китае несколько месяцев назад. Предполагается, что индийские модели будут поставляться только с графикой Intel Xe. Другими словами, никаких вариантов с дискретной графикой компания анонсировать не может.

Mi Notebook Pro 14 будет оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 60 Гц. Он будет поддерживаться батареей 56 Втч, которая поддерживает зарядку 65 Вт.

Mi Notebook Ultra 15 будет оснащен 15,6-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение 3,2K и частоту обновления 90 Гц. Он будет поставляться с большей батареей на 70 Втч, которая поддерживает зарядку на 100 Вт.

Обе модели будут доступны в версиях процессоров Intel Core i5 и i7 11- го поколения с графикой Xe, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц и 512 ГБ накопителя PCIe SSD. Эти модели будут поставляться с предустановленной Windows 10 Home, Microsoft Office Student edition и MIUI +.

Оба ноутбука будут оснащены динамиками мощностью 4 Вт с поддержкой DTS Audio. Эти ноутбуки будут предлагать другие функции, такие как веб-камера HD, сканер отпечатков пальцев, клавиатура с подсветкой, Wi-Fi 6, Bluetooth, порт USB-C, порт USB-A 3.2 Gen 1, порт USB-A 2.0, порт HDMI, и аудиоразъем 3,5 мм.

Источник — Astera.