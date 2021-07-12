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Xiaomi Mi Note 11 Pro выйдет с Snapdragon 870 и камерой со 100-кратным зумом

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Инсайдеры распространили новую информацию о готовящихся к презентации смартфонах линейки СС, в которой будут модели CC 11 и CC 11 Pro.

Такое название новые смартфоны будут носить в Китае, тогда как за его пределами модели получат название Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro.

По предварительным данным, новинки дебютируют наряду с MIUI 13, Mi Mix 4 и Mi Pad в августе. Как сообщили источники, Mi CC 11 получит OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 780G или Snapdragon 778G, а также основную камеру с главным модулем на 64 Мп.

Старшая версия Xiaomi Mi Note 11 Pro выйдет с Snapdragon 870 и камерой со 100-кратным зумом.

Кроме этого, камера будет иметь телеобъектив с пятикратным оптическим зумом или 100-кратным гибридным, а еще сообщается о крупном датчике оптического формата 1/1,3 дюйма. Другие подробности пока не раскрыты.

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