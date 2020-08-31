Xiaomi Mi Note 10 Pro получили долгожданную MIUI 12

Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил новое обновление MIUI 12 после недавнего внедрения европейского варианта устройства. Xiaomi выпускает обновление как OTA, но его также можно загрузить и установить вручную.

Почти все телефоны Redmi Note 8 Pro должны были начать получать MIUI 12 благодаря выпуску еще одного обновления для устройства. На прошлой неделе Xiaomi не только обновила европейские версии устройства до своей последней ОС, но также повторно выпустила аналогичное обновление для тестеров Mi Pilot в Индии. Глобальная версия Redmi Note 8 Pro уже была обновлена ​​до MIUI 12, как и устройства индонезийского отделения MIUI.

Теперь Xiaomi выпускает первое обновление MIUI 12 для российского варианта Redmi Note 8 Pro . Согласно Xiaomi , V12.0.3.0.QGGRUXM в настоящее время отправляется случайным пользователям. Однако ссылка для загрузки ПЗУ для восстановления была опубликована в Интернете, на случай, если вы захотите установить ее вручную.