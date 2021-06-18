Xiaomi Mi MIX 4 с камерой под дисплеем будет дороже Mi 11 Ultra

Ходят слухи, что Xiaomi работает над следующим поколением флагманского смартфона серии Mi MIX, который, как ожидается, станет официальным в третьем квартале этого года. Грядущий телефон серии MIX, Mi MIX 4, который будет выпущен через три года, как говорят, предлагает пользователям максимальный полноэкранный режим.

В новом отчете из Китая утверждается, что Xiaomi Mi MIX 4 будет доступен только в одной версии с датчиком камеры под дисплеем. В сообщении говорится, что традиционной версии телефона не будет, как ходили слухи ранее.

Кроме того, в отчете также добавлено, что цена Mi MIX 4 будет выше, чем цена флагманского смартфона Mi 11 Ultra от Xiaomi, который рекламируется как «Light of Android» из-за его первоклассного качества. -строчные характеристики.

Xiaomi Mi MIX 4, возможно, может пропустить поддержку разрешения экрана 2K, но в отчете добавлено, что он может поставляться со специально настроенным высоким разрешением экрана, которое обеспечит лучшие результаты отображения по сравнению с разрешением экрана Full-HD +.

Ожидается, что устройство будет иметь четырехкадровую конструкцию с полностью равной шириной, поскольку оно нацелено на создание полноэкранного дизайна с датчиком камеры под дисплеем . Китайский производитель смартфонов стремится предложить пользователю уникальный опыт.

Ожидается, что телефон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 и будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт — на сегодняшний день это самая популярная технология быстрой зарядки.

Источник — Astera.