Xiaomi Mi Mix 4 появился на качественных независимых рендерах

Про Xiaomi Mi Mix 4 пока абсолютно ничего не известно, в том числе даже пока никто не знает, будет ли выпущен такой аппарат.

Предположительно, в Mi Mix 4 используют решения, которые уже применены в Xiaomi Mi Mix Alpha, но эти предположения пока ничем не подтверждены.

При этом ранее китайский производитель патентовал устройство с загнутым на тыльную сторону дисплеем.

На основе этого патента и были сделаны реалистичные рендеры.



Будет ли Mi Mix 4, таким как на рендерах, или он получит более привычный экран пока не известно.

Напомним сейчас самым дорогим смартфоном считается Xiaomi Mi Mix Alpha и скоро он должен поступить в продажу.

Пока данную модель можно увидеть в фирменных магазинах китайской компании и то только под стеклом. Один экземпляр есть в ТЦ «Авиапарк» в Москве.