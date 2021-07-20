Чем ближе к анонсу нового смартфона от китайской компании, тем больше сообщений от инсайдеров появляется.

Так, недавно были опубликованы характеристики новинки с названием Xiaomi Mi Mix 4, и даже фотографии.

Согласно данным инсайдеров, Xiaomi Mi Mix 4 будет оснащен процессором Snapdragon 888+, который будет дополнен новым типом памяти uMCP5.

Последняя была представлена еще в прошлом году, и как ранее сообщалось, такая память объединяет контроллер UFS 3.1, LPDDR5 DRAM с пониженным энергопотреблением и флеш-память NAND.

Кроме этого, стало известно, что флагман будет оснащен гиперболоидным дисплеем диагональю 6,67 дюйма.

Его разрешение составит 1080+, а вот дополнительный экран устройство не получит. Кроме этого, новому смартфону приписывают наличие подэкранной камеры для селфи. Еще известно о поддержке 120-ватной проводной зарядки и 70 или 80-ватной беспроводной зарядки.

Что касается основной камеры, то в ней одним из модулей окажется 50 Мп датчик ISOCELL GN1s. Все подробности о новинке станут известны уже в следующем месяце, когда состоится ее официальная премьера.