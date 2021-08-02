Xiaomi Mi MIX 4 подтвердил запуск MIUI 12.5

Xiaomi работает над своим новым флагманским смартфоном в линейке Mi MIX, и бренд готов к запуску Mi MIX 4 в конце этого месяца. Слухи указывают на то, что устройство может работать под управлением MIUI 13, но эти утверждения были опровергнуты компанией.

Ван Хуа из отдела по связям с общественностью Xiaomi сказал, что разработчики все еще работают над точной настройкой или полировкой последней версии программного обеспечения MIUI, то есть MIUI 13, и пройдет некоторое время, прежде чем новая версия будет официально выпущена.

Это подтверждает, что грядущий Mi MIX 4 будет работать с существующим пользовательским интерфейсом MIUI 12.5 на основе операционной системы Android. Ранее Digital Chat Station также заявила, что телефоны Xiaomi в обозримом будущем будут поставляться с MIUI 12.5 из коробки, включая Mi MIX 4.

Судя по отчетам, грядущий флагманский смартфон серии MIX под кодовым названием Odin будет оснащен 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем Full-HD + с высокой частотой обновления. Он также будет оснащен датчиком отпечатков пальцев под дисплеем и сканером отпечатков пальцев для обеспечения безопасности.

Под капотом устройство будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888+ SoC , в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ памяти UFS 3.1. В отделе камеры ожидается установка с тремя камерами на задней панели.

Он может иметь 50-мегапиксельный датчик основной камеры Samsung GN1, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 48-мегапиксельный телеобъектив. Утверждается, что устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 120 Вт. Вариант телефона недавно был замечен на TENAA, что указывает на его скорый запуск.

Источник — Astera.