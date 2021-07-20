Xiaomi Mi Mix 4 и Xiaomi CC 11 появляются на TENAA

Ходят слухи, что Xiaomi выпустит кучу новых устройств во второй половине этого года. Одним из долгожданных смартфонов, которые рекламируют к запуску, должен стать Xiaomi Mi Mix 4. В телефоне накопилось несколько утечек, и теперь он наконец появился на TENAA. Кроме того, серия Xiaomi CC, которую все считали мертвой, получает новое устройство, получившее название Xiaomi CC 11.

До сих пор мы узнали, что номер модели 2106118C принадлежит Xiaomi Mi Mix 4. Теперь телефон появился на TENAA, подтверждая свое присутствие. Но, к сожалению, нет ничего, что твердо подтверждает его технические характеристики. В листинге также отсутствуют идентификационные изображения, которые мы можем ожидать в ближайшее время.

С другой стороны, менеджер по продукту Xiaomi CC Вэй Сици отправил его в социальные сети, подтвердив запуск телефонов серии CC нового поколения. По его словам, грядущие телефоны Xiaomi CC поступят в продажу в третьем квартале этого года. Интересно, что телефон под брендом CC, который, как говорят, несет на себе 2107119DC, также появился на TENAA. Как и Mi Mix 4, в этом списке отсутствуют идентификационные изображения.

Источник — Astera.