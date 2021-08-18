Xiaomi представила Mi Mix 4 на прошлой неделе в Китае с впечатляющими характеристиками, такими как Snapdragon 888+ SoC, камеры 108MP и беспроводная зарядка 50 Вт. Сегодня Xiaomi показала, что флагманский телефон оснащен еще одной впечатляющей функцией под названием Smart Charging, которая защищает аккумулятор телефона от повреждения при чрезмерной зарядке.

Пару месяцев назад, Xiaomi тестировала функцию под названием MIUI Индикатор здоровья батареи, которая, очевидно, показала оценочное состояние здоровья батареи. Эта функция была похожа на функцию исправности аккумулятора Apple и впервые была реализована в Redmi Note 10. Теперь новая функция Smart Charging является дополнением к предыдущей функции батареи, но в настоящее время она является эксклюзивной для недавно выпущенного Mi Mix 4.

По словам Xiaomi, эта функция будет интеллектуально изучать ежедневные привычки зарядки Mi Mix 4 и своевременное поведение зарядки и разрядки. Основываясь на долгосрочных данных, эта функция будет регулировать батарею и, следовательно, улучшать ее состояние.

Практически, когда функция включена в настройках, она узнает время зарядки ночью и время разрядки утром через AI. Таким образом, эта функция позволит устройству комфортно заряжаться ночью, и, как только придет время просыпаться, оно намеренно передаст заряд, гарантируя, что оно будет полностью заряжено утром. В долгосрочной перспективе функция интеллектуальной зарядки поможет быстро уберечь аккумулятор от старения.

Источник — Astera.