Xiaomi Mi Mix 3 и Redmi Note 7 Pro получили Android 10 с MIUI 11

Xiaomi Mi Mix 3 и Redmi Note 7 Pro получили Android 10 с MIUI 1107.03.2020 14:55
Смартфоны стали получать разные версии операционной системы.
Например, для слайдера Xiaomi Mi Mix 3 выпустили уже стабильную прошивку, тогда как Redmi Note 7 Pro получает публичную бета-версию прошивки MIUI 11, которая создавалась на базе Android 10.
Для Xiaomi Mi Mix 3 обновление имеет номер 11.0.3.0.QEEMIXM, а ее объём составляет 2 ГБ.
У Redmi Note 7 Pro прошивка MIUI 11.20.3.4. Стоит отметить, что перед установкой желательно создать резервную копию информации.
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