Xiaomi Mi Mix 3 и Redmi Note 7 Pro получили Android 10 с MIUI 11

Смартфоны стали получать разные версии операционной системы.

Например, для слайдера Xiaomi Mi Mix 3 выпустили уже стабильную прошивку, тогда как Redmi Note 7 Pro получает публичную бета-версию прошивки MIUI 11, которая создавалась на базе Android 10.

Для Xiaomi Mi Mix 3 обновление имеет номер 11.0.3.0.QEEMIXM, а ее объём составляет 2 ГБ.

У Redmi Note 7 Pro прошивка MIUI 11.20.3.4. Стоит отметить, что перед установкой желательно создать резервную копию информации.