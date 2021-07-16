Xiaomi Mi MIX 3 и Redmi 10X 4G получают обновление MIUI 12.5

В прошлом месяце Xiaomi подтвердила обновление MIUI 12.5 для некоторых из своих старых флагманских смартфонов. Ми MIX 3 был одним из тех, и теперь, наконец, начал получать указанное обновление. Точно так же бюджетный Redmi 10X 4G с прошлого года также начал получать обновление.

Обновление MIUI 12.5 для Mi MIX 3 и Redmi 10X 4G в настоящее время доступно в Китае с номерами сборки V12.5.1.0.QEECNXM и V12.5.2.0.RJOCNXM соответственно. Эти сборки программного обеспечения выпускаются партиями. Следовательно, они помечены как «Стабильная бета-версия».

В любом случае обновление должно быть доступно во всех регионах. Для тех, кто не знает, Redmi 10X 4G известен на международных рынках как Redmi Note 9. Следовательно, это устройство также получит последнюю версию MIUI в ближайшие дни.

Xiaomi выпустила Mi MIX 3 в конце 2018 года. Телефон дебютировал с MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie. Он был обновлен до Android 10, MIUI 11 и MIUI 12 соответственно. К сожалению, он не подходит для Android 11, но, по крайней мере, получает обновление MIUI 12.5.

С другой стороны, Redmi 10X 4G был выпущен в прошлом году с MIUI 11 на базе Android 10. Пока что устройство получило MIUI 12 и Android 11. Xiaomi выпускает обновление MIUI 12.5 прямо сейчас, и, скорее всего, он получит MIUI 13, в отличие от Mi MIX 3.

Источник — Astera.